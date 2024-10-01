Еще одна жертва российского обстрела скончалась в больнице

Жертва российского террора — умерла девушка, раненная при обстреле Одесчины
Число жертв российской атаки на Измаил 27 сентября возросло. Умерла молодая девушка, которая получила ранения во время обстрела.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми", — рассказал он.
Атака на Измаил
В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Ранены 14 человек, среди них трое детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.
Подробнее об обстреле Измаила россиянами читайте в нашем материале.
Напомним, сегодня россияне дважды атаковали Одесчину. Одесситы слышали два взрыва. По предварительной информации, регион атаковали ракетой "Искандер-М".
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