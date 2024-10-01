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Жертва российского террора — умерла девушка, раненная при обстреле Одесчины

1 октября 2024 14:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Еще одна жертва российского обстрела скончалась в больнице
Спасатель возле разрушенного здания в Измаиле. Фото: Facebook/Андрей Абрамченко
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Число жертв российской атаки на Измаил 27 сентября возросло. Умерла молодая девушка, которая получила ранения во время обстрела.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми", — рассказал он.

Атака на Измаил

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Ранены 14 человек, среди них трое детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.

Подробнее об обстреле Измаила россиянами читайте в нашем материале.

Напомним, сегодня россияне дважды атаковали Одесчину. Одесситы слышали два взрыва. По предварительной информации, регион атаковали ракетой "Искандер-М".

война Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

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