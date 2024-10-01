В Одесі знову вибух

В Одесі знову чули вибух — подробиці
1 жовтня 2024 12:26
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Менш ніж за годину в Одесі знову пролунав вибух. Повітряні Сили попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Що відомо
Як повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук, попередньо, вибух пролунав у межах Одеського району Одещини.
Було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про проліт розвідувального дрона на Одещину. Одесити також чули вибух. Моніторингові канали повідомляли про збиття БпЛА.
Нагадаємо, росіяни атакували один з енергетичних об'єктів України.
Також у прокуратурі назвали кількість жертв російського удару по цивільних об'єктах в Херсоні.
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