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В Одесі знову чули вибух — подробиці

1 жовтня 2024 12:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі знову вибух
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Менш ніж за годину в Одесі знову пролунав вибух. Повітряні Сили попереджали про загрозу балістики. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо

Як повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук, попередньо, вибух пролунав у межах Одеського району Одещини.

Було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".

В Одесі знову чули вибух — подробиці - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося про проліт розвідувального дрона на Одещину. Одесити також чули вибух. Моніторингові канали повідомляли про збиття БпЛА.

Нагадаємо, росіяни атакували один з енергетичних об'єктів України

Також у прокуратурі назвали кількість жертв російського удару по цивільних об'єктах в Херсоні

 

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