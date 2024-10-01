В Одессе снова взрыв

Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративный/скриншот

Меньше, чем через час в Одессе снова раздался взрыв. Воздушные Силы предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно

Как сообщил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук, предварительно, взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесчины.

Была применена баллистическая ракета "Искандер-М".

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось о пролете разведывательного дрона на Одесчину. Одесситы также слышали взрыв. Мониторинговые каналы сообщали о сбитии БпЛА.

Напомним, россияне атаковали один из энергетических объектов Украины.

Также в прокуратуре назвали количество жертв российского удара по гражданским объектам в Херсоне.