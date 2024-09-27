В Ізмаїлі скасували День міста

Мешканка Ізмаїлу дивиться на зруйнований будинок. Фото: Facebook/Андрій Абрамченко

Завтра, 28 вересня, в Ізмаїлі оголошено траур через загибель трьох людей внаслідок російської атаки. Також скасовані всі святкові заходи з нагоди Дня міста.

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

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Допомога постраждалим

За словами міського голови, місто зазнало суттєвих руйнувань. Зокрема, вщент зруйноване житло багатодітної родини, де є двомісячний малюк. Відновлювальні та ремонтні роботи вже розпочалися.

"Родини, що потребують даху над головою, будуть розміщені у визначених комунальних установах та забезпечені всім необхідним. Речі з пошкодженого житла будуть переміщені в складські приміщення для відповідального зберігання (транспорт надається)", — розповів Андрій Абрамченко.

Нічна атака

У ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували Ізмаїл безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, господарчі та інші надвірні споруди, автомобілі. Загинули троє людей — дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Поранені 14 осіб, серед них троє дітей: дві дівчинки 3 і 14 років та 13-річний хлопчик.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Одещини Румунія підіймала у небо винищувачі.

Також у мережі показали наслідки російської атаки на Ізмаїл.