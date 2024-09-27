Траур вместо праздника — из-за русских обстрелов в Измаиле отменили День города
Завтра, 28 сентября, в Измаиле объявлен траур в связи с гибелью трех человек в результате российской атаки. Также упразднены все праздничные мероприятия по случаю Дня города.
Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Помощь пострадавшим
По словам городского головы, город испытал существенные разрушения. В частности, полностью разрушено жилье многодетной семьи, где есть двухмесячный малыш. Восстановительные и ремонтные работы уже начались.
"Семьи, нуждающиеся в крыше над головой, будут размещены в определенных коммунальных учреждениях и обеспечены всем необходимым. Вещи из поврежденного жилья будут перемещены в складские помещения для ответственного хранения (транспорт предоставляется)", — рассказал Андрей Абрамченко.
Ночная атака
В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Ранены 14 человек, среди них трое детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.
Напомним, во время ночного обстрела Одесской области Румыния поднимала в небо истребители.
Также в сети показали последствия российской атаки на Измаил.
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