У прикордонних районах Румунії лунала тривога — подробиці

Літак F-16 у повітрі. Ілюстративне фото: Армія.Інформ

Під час обстрілів Одеської області один із російських безпілотників залетів на територію сусідньої держави. Румунська армія підняла у повітря винищувачі, а у прикордонних населених пунктах лунала повітряна тривога.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

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F-16 у небі

За словами румунських військових, повітряна тривога оголошувалась для населення повіту Тулча. Для спостереження за ситуацією ВПС Румунії піднімали в небо два літаки F-16. Пізніше до них долучилися ще два літаки F-18 ВПС Іспанії. Винищувачі патрулювали небо з 1:52 до 4:00 ранку.

"Протягом цього часового інтервалу румунська радіолокаційна система спостереження вказала на можливість того, що один із дронів, що брав участь в атаці на українські об'єкти, перетнув національний повітряний простір близько 3:00 ранку на дуже короткий період менше трьох хвилин у прикордонній зоні з Україною. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з сьогоднішнього ранку, проводять у цьому районі пошуки за допомогою авіації та наземних груп", — повідомили у Міноборони.

Нічний напад

У ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували Ізмаїл безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, господарчі та інші надвірні споруди, автомобілі. Загинули троє людей — дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Поранені 14 осіб, серед троє дітей: дві дівчинки 3 і 14 років та 13-річний хлопчик.

Нагадаємо, у мережі показали наслідки російської атаки на Ізмаїл.

Також у ніч проти 25 вересня росіяни обстрілювали Одеську область ракетами і ''шахедами''.