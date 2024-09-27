Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Румыния снова поднимала в воздух F-16 минувшей ночью — из-за атаки на Одесчину arrow

Румыния снова поднимала в воздух F-16 минувшей ночью — из-за атаки на Одесчину

27 сентября 2024 12:54
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В приграничных районах Румынии доносилась тревога.
Самолет F-16 в воздухе. Иллюстративное фото: Армия.Информ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ходе обстрелов Одесской области один из российских беспилотников залетел на территорию соседнего государства. Румынская армия подняла в воздух истребители, а в приграничных населенных пунктах звучала воздушная тревога.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Читайте также:

F-16 в небе

По словам румынских военных, воздушная тревога объявлялась для населения уезда Тулча. Для наблюдения за ситуацией ВВС Румынии поднимали в небо два самолета F-16. Позже к ним присоединились еще два самолета F-18 ВВС Испании. Истребители патрулировали небо с 1:52 до 4:00 утра.

"В течение этого временного интервала румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавший в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 утра на очень короткий период менее трех минут в приграничной зоне с Украиной. Силы Министерства национальной обороны, начиная с сегодняшнего утра, проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп », — сообщили в Минобороны.

Ночное нападение

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Ранены 14 человек, среди троих детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.

Напомним, в сети показали последствия российской атаки на Измаил.

Также в ночь на 25 сентября россияне обстреливали Одесскую область ракетами и ''шахедами''.

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:00 Денежная помощь в 11 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

12:58 В Кривом Роге возросло количество пострадавших после ракетного удара

12:54 Румыния снова поднимала в воздух F-16 минувшей ночью — из-за атаки на Одесчину

12:51 Стало известно, кто будет новым премьер-министром Японии

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

12:41 В Минсоцполитики анонсировали услугу базовой социальной помощи в "Дії"

12:40 Пограничники показали видео, как разоблачили "гнездо" вражеских беспилотников

12:23 Удобрения в баллоне — Одесская таможня выиграла дело на 388 тыс. грн

12:23 Долги украинцев по микрокредитам выросли в 1,5 раза — что известно

12:20 В Херсоне раздались взрывы

13:00 Денежная помощь в 11 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты

12:58 В Кривом Роге возросло количество пострадавших после ракетного удара

12:54 Румыния снова поднимала в воздух F-16 минувшей ночью — из-за атаки на Одесчину

12:51 Стало известно, кто будет новым премьер-министром Японии

12:41 В Минсоцполитики анонсировали услугу базовой социальной помощи в "Дії"

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

12:40 Пограничники показали видео, как разоблачили "гнездо" вражеских беспилотников

12:23 Удобрения в баллоне — Одесская таможня выиграла дело на 388 тыс. грн

12:23 Долги украинцев по микрокредитам выросли в 1,5 раза — что известно

12:20 В Херсоне раздались взрывы

12:12 ​​Айфон 16 Про сравнили с Айфон 14 Про: эксперты советуют обновиться

11:01 Всемирный день сердца — что убивает украинцев и как надолго сохранить здоровье

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации