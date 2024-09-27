В приграничных районах Румынии доносилась тревога.

Самолет F-16 в воздухе. Иллюстративное фото: Армия.Информ

В ходе обстрелов Одесской области один из российских беспилотников залетел на территорию соседнего государства. Румынская армия подняла в воздух истребители, а в приграничных населенных пунктах звучала воздушная тревога.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

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F-16 в небе

По словам румынских военных, воздушная тревога объявлялась для населения уезда Тулча. Для наблюдения за ситуацией ВВС Румынии поднимали в небо два самолета F-16. Позже к ним присоединились еще два самолета F-18 ВВС Испании. Истребители патрулировали небо с 1:52 до 4:00 утра.

"В течение этого временного интервала румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавший в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 утра на очень короткий период менее трех минут в приграничной зоне с Украиной. Силы Министерства национальной обороны, начиная с сегодняшнего утра, проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп », — сообщили в Минобороны.

Ночное нападение

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали Измаил беспилотниками. Повреждены жилые дома, хозяйственные и другие дворовые постройки, автомобили. Погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Ранены 14 человек, среди троих детей: две девочки 3 и 14 лет и 13-летний мальчик.

Напомним, в сети показали последствия российской атаки на Измаил.

Также в ночь на 25 сентября россияне обстреливали Одесскую область ракетами и ''шахедами''.