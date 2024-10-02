Пункт пропуску Орлівка тимчасово не працює — причини

Пункт пропуску і поромна переправа в Орлівці. Фото: Одеська ОВА

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили пропускні операції. Після нічної атаки ворога роботу установи необхідно привести до ладу.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Що відомо

Пропускні операції не проводитимуть до 11:00. Про їх відновлення повідомлять додатково. Водіїв просять при плануванні поїздки враховувати цю обставину.

Нічна атака

Зазначимо, що, за інформацією Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 2 жовтня росіяни атакували Україну 32-ма ударними дронами типу "шахед". Одинадцять з них знищили підрозділи ППО, в тому числі в Одеській області.

В Одесі повітряна тривога тривала майже всю ніч, з 1:25 до 5:39. За даними моніторингових каналів, безпілотники рухалися у бік Орлівки, Ізмаїла, Подільська та Овідіополя.

Нагадаємо, при виїзді з Одещини до Румунії зміняться правила. Більше не треба буде ставити штамп у паспорті.

Також в Україні планують масштабне перезавантаження митниці.