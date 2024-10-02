Пункт пропуска Орловка временно не работает

Последствия ночной атаки на Одесчину — пункт пропуска Орловка остановил работу
В пункте пропуска "Орловка" временно приостановили пропускные операции. После ночной атаки врага работу учреждения необходимо привести в порядок.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
Что известно
Пропускные операции не будут проводить до 11:00. Об их возобновлении сообщат дополнительно. Водителей просят при планировании поездки учитывать это обстоятельство.
Ночная атака
Отметим, что, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 октября россияне атаковали Украину 32 ударными дронами типа "шахед". Одиннадцать из них уничтожили подразделения ПВО, в том числе в Одесской области.
В Одессе воздушная тревога продолжалась почти всю ночь, с 1:25 до 5:39. По данным мониторинговых каналов, беспилотники двигались в сторону Орловки, Измаила, Подольска и Овидиополя.
Напомним, при выезде из Одесчины в Румынию изменятся правила. Больше не нужно будет ставить штамп в паспорте.
Также в Украине планируется масштабная перезагрузка таможни.
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