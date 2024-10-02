Ночью россияне обстреляли Измаил — что известно

Грузовики в Измаиле пылают после атаки россиян. Фото: Одесская ОВА

Россияне снова обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о раненых

Из-за обстрела ранения получили водители грузовиков. Один из них — гражданин Турции. Оба мужчины находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Что известно о разрушении

Пожар, вызванный дронами, оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадали здания пункта пропуска "Орловка".

"Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", — заявил Олег Кипер.

Напомним, из-за последствий российской атаки "Орловка" временно приостановила свою работу. Предварительно — до 11:00.

Также в Измаиле в больнице скончалась 24-летняя девушка, раненая во время российской атаки на город 27 сентября.