Ночью россияне обстреляли Измаил — что известно

Два человека ранены, есть разрушение — атака на Одесчину
Россияне снова обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о раненых
Из-за обстрела ранения получили водители грузовиков. Один из них — гражданин Турции. Оба мужчины находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Что известно о разрушении
Пожар, вызванный дронами, оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадали здания пункта пропуска "Орловка".
"Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", — заявил Олег Кипер.
Напомним, из-за последствий российской атаки "Орловка" временно приостановила свою работу. Предварительно — до 11:00.
Также в Измаиле в больнице скончалась 24-летняя девушка, раненая во время российской атаки на город 27 сентября.
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