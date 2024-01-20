Угроза обстрелов — российский МиГ летит по направлению к Черному морю

Российский МиГ. Фото: росСМИ

Сегодня, 20 января, по Украине ширится воздушная тревога из-за взлет сверхзвукового истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. В настоящее время мониторинговые каналы сообщат по меньшей мере об одном борте над акваторией Черного моря, поэтому угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено: 12:45 отбой угрозы.

Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, по состоянию на утро 20 января Россия держит напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей, среди которых есть ракетоносители. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.