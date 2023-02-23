Угроза ракетных ударов остается высокой — Братчук
Сейчас ситуация в регионе полностью контролируемая. Впрочем, угроза ракетных и авиационных ударов врага все еще остается высокой.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"В области идет контрдиверсионная работа, продолжается ликвидация последствий российских атак на объекты энергетической инфраструктуры региона", — отметил Сергей Братчук.
Когда ждать массированный обстрел
На годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться. Как отметил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, удар возможен как 24-го, так и 23 февраля.
Тем временем владимир путин заявил, что россия продолжит развивать свою ядерную триаду. В частности, будет производить ракеты "Кинжал" и поставит на вооружение ракеты "Сармат". Подробности по ссылке.