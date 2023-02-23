Загроза ракетних ударів залишається високою — Братчук

На роковини війни можливий обстріл

Наразі ситуація в регіоні є повністю контрольованою. Втім загроза ракетних і авіаційних ударів ворога все ще залишається високою.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В області триває контрдиверсійна робота, продовжується ліквідація наслідків російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону", — зазначив Сергій Братчук.

Коли чекати масований обстріл

На роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься. Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов удар можливий як 24-го, так і 23 лютого.

Тим часом володимир путін заявив, що росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду. Зокрема, вироблятиме ракети "Кинжал" і поставить на озброєння ракети "Сармат". Подробиці за посиланням.