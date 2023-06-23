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Угроза ракетного удара: на дежурстве в море подводный ракетоноситель

23 июня 2023 10:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара: на дежурстве в море подводный ракетоноситель
Подлодка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море оккупанты увеличили корабельную группировку. Кроме того, вместо надводного ракетоносителя на боевое дежурство вышел подводный.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В Черном море находится восемь вражеских кораблей. Среди них присутствует подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".

"Корабельная группировка продолжает курсировать в том же районе, прячась ближе все же к российским портам. Они тяготеют к восточному побережью Крыма, чтобы не быть пораженными нашим дальнобойным оружием. Напомню, пуски с подлодки обнаружить сложнее, именно поэтому уровень ракетной опасности высокий. На сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень быстро, потому что времени может быть мало", — отметила Наталья Гуменюк.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, Российская Федерация постоянно угрожает миру размещением ядерных боеголовок в Беларуси. Впрочем, власти Украины готовы к такому сценарию. В ГУР разъяснили, есть ли угроза ядерной атаки на Украину.

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