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Загроза ракетного удару: на чергуванні в морі підводний ракетоносій

23 червня 2023 10:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару: на чергуванні в морі підводний ракетоносій
Підводний човен. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі окупанти збільшили корабельне угруповання. Крім того, замість надводного ракетоносія на бойове чергування вийшов підводний. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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В Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів. Серед них присутній підводний ракетоносій, споряджений чотирма “Калібрами”.

"Корабельне угруповання продовжує курсувати в тому самому районі, ховаючись ближче всеж таки до російських портів. Вони тяжіють до східного узбережжя Криму, щоб не бути ураженими нашою далекобійною зброєю. Нагадаю, пуски з підводного човна виявити складніше, саме тому рівень ракетної небезпеки залишається високим. На сигнали повітряної тривоги потрібно реагувати дуже швидко, тому що часу може бути обмаль", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію. У ГУР роз'яснили, чи є загроза ядерної атаки на Україну. 

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