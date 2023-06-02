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Угроза ракетного удара: сколько кораблей в Черном море

2 июня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара: сколько кораблей в Черном море
Военный корабль в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море на боевом дежурстве продолжают находиться вражеские ракетоносители. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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Корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц. Они маневрируют вблизи временно оккупированного Крыма и в направлении Новороссийска. Боевое дежурство продолжают нести 4 ракетоносителя, снаряженные до 24 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким, враг продолжит террор обстрелами как прифронтовых, так и глубоко тыловых территорий. Не исключены и дроновые атаки, учитывая дополнительные поставки из Ирана", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недосягаемые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.

Отметим, что несмотря на усилия врага, дестабилизировать ситуацию в столице Украины, Киеве, с помощью ударных беспилотников и ракет, украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать свою способность успешно противостоять этим угрозам. Поздним вечером 1 июня в 23:00 началась очередная попытка атаки. Сколько ракет и дронов сбило украинское ПВО за ночь — читайте в материале.

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