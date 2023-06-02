Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі

Військовий корабель в морі. Фото: google

В Чорному морі на бойовому чергуванні продовжують знаходитись ворожі ракетоносії. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць. Вони маневрують поблизу тимчасово окупованого Криму та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії, споряджені до 24 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, ворог продовжить терор обстрілами як прифронтових, так і глибоко тилових територій. Не виключені й дронові атаки, з огляду на додаткові постачання з Ірану", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є.

Зазначимо, попри зусилля ворога, дестабілізувати ситуацію в столиці України, Києві, за допомогою ударних безпілотників і ракет, українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати свою здатність успішно протистояти цим загрозам. Пізно ввечері 1 червня о 23:00 розпочалася чергова спроба атаки. Скільки ракет і дронів збила українська ППО за ніч — читайте в матеріалі.