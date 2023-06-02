Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі arrow

Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі

2 червня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі
Військовий корабель в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі на бойовому чергуванні продовжують знаходитись ворожі ракетоносії. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

Читайте також:

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць. Вони маневрують поблизу тимчасово окупованого Криму та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії, споряджені до 24 ракет типу "Калібр". 

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, ворог продовжить терор обстрілами як прифронтових, так і глибоко тилових територій. Не виключені й дронові атаки, з огляду на додаткові постачання з Ірану", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є. 

Зазначимо, попри зусилля ворога, дестабілізувати ситуацію в столиці України, Києві, за допомогою ударних безпілотників і ракет, українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати свою здатність успішно протистояти цим загрозам. Пізно ввечері 1 червня о 23:00 розпочалася чергова спроба атаки. Скільки ракет і дронів збила українська ППО за ніч — читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB