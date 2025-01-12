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Угроза ракетного удара — в Черном море активность кораблей РФ

12 января 2025 10:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Корабли России в Черном море: сколько ракет: сколько ракет
Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 12 января, в Черном море снова наблюдается активность российских кораблей. Россияне вывели на дежурство ракетоноситель снаряженный "Калибрами".

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько российских кораблей в море

В акватории Черного моря находится 1 российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" с потенциальным залпом до 4 единиц. В Азовском море вражеские корабли пока отсутствуют. В Средиземном море зафиксировано 7 российских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет с общим залпом до 22 единиц.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли 8 судов, 5 из них продолжили движение в сторону пролива Босфор. В то же время в Азовское море прошли 6 судов, среди которых только одно отправилось со стороны Босфора.

Российская Федерация продолжает нарушать международное морское право, говорят в ВМС ВСУ, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Это создает угрозу безопасности мореплавания и демонстрирует игнорирование международных норм.

Напомним, россияне артиллерией и дронами обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Также северокорейские войска разворачивают большие штурмовые группы для проведения боевых действий.

Одесса Черное море Новости Одессы калибры угроза кораблей ракетоноситель

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