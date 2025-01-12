Кораблі Росії у Чорному морі: скільки ракет

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Сьогодні вранці, 12 січня, у Чорному морі знову спостерігається активність російських кораблів. Росіяни вивели на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Про це у неділю, 12 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки російських кораблів у морі

В акваторії Чорного моря перебуває 1 російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр" із потенційним залпом до 4 одиниць. В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні. У Середземному морі зафіксовано 7 російських кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет із загальним залпом до 22 одиниць.

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 8 суден, 5 із них продовжили рух у бік протоки Босфор. Водночас до Азовського моря пройшли 6 суден, серед яких лише одне вирушило з боку Босфору.

Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне морське право, кажуть у ВМС ЗСУ, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це створює загрозу безпеці мореплавства та демонструє ігнорування міжнародних норм.

Нагадаємо, росіяни артилерією та дронами обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Також північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для проведення бойових дій.