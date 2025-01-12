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Загроза ракетного удару — у Чорному морі активність кораблів РФ

12 січня 2025 10:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Кораблі Росії у Чорному морі: скільки ракет
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 12 січня, у Чорному морі знову спостерігається активність російських кораблів. Росіяни вивели на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Про це у неділю, 12 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки російських кораблів у морі

В акваторії Чорного моря перебуває 1 російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр" із потенційним залпом до 4 одиниць. В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні. У Середземному морі зафіксовано 7 російських кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет із загальним залпом до 22 одиниць.

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 8 суден, 5 із них продовжили рух у бік протоки Босфор. Водночас до Азовського моря пройшли 6 суден, серед яких лише одне вирушило з боку Босфору.

Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне морське право, кажуть у ВМС ЗСУ, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це створює загрозу безпеці мореплавства та демонструє ігнорування міжнародних норм.

Нагадаємо, росіяни артилерією та дронами обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Також північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для проведення бойових дій. 

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій

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11:36 Вогняне торнадо охопило Лос-Анджелес — відео

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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