Угроза ракетного удара сохраняется: силы обороны об обстановке на юге
Оперативная обстановка на юге остается напряженной, но контролируемой. Разрушен детский сад, среди местных жителей ранены.
Об этом сообщают ОК "Юг" на своей странице в Facebook.
Подробнее об обстановке на юге
На отдельных направлениях активно работает вражеская артиллерия, в результате чего несколько десятков зданий получили существенные разрушения и повреждения, в том числе разрушен детский сад и 7 местных жителей ранены.
"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 оккупантов, 1 РСЗО "Град", 1 самоходная гаубица "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 автомобиля. Уничтожен один наблюдательный с островов", — говорится в сообщении.
Корабельная группировка в Черном море составляет 9 кораблей. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.
ОК "Юг" призывает беречь себя и не игнорировать воздушную тревогу, поскольку угроза ракетных и дроновых ударов сохраняется.
Напоминаем, что русские оккупанты вынуждены разворачивать все новые госпитали для раненых солдат. Войска врага терпят большие потери во время боев в Украине.