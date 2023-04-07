Угроза ракетного удара сохраняется: силы обороны об обстановке на юге

На отдельных направлениях активно работает вражеская артиллерия

Оперативная обстановка на юге остается напряженной, но контролируемой. Разрушен детский сад, среди местных жителей ранены.

Об этом сообщают ОК "Юг" на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Подробнее об обстановке на юге

На отдельных направлениях активно работает вражеская артиллерия, в результате чего несколько десятков зданий получили существенные разрушения и повреждения, в том числе разрушен детский сад и 7 местных жителей ранены.

"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 оккупантов, 1 РСЗО "Град", 1 самоходная гаубица "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 автомобиля. Уничтожен один наблюдательный с островов", — говорится в сообщении.

Корабельная группировка в Черном море составляет 9 кораблей. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

ОК "Юг" призывает беречь себя и не игнорировать воздушную тревогу, поскольку угроза ракетных и дроновых ударов сохраняется.

Напоминаем, что русские оккупанты вынуждены разворачивать все новые госпитали для раненых солдат. Войска врага терпят большие потери во время боев в Украине.