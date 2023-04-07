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Угроза ракетного удара сохраняется: силы обороны об обстановке на юге

7 апреля 2023 02:58
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На отдельных направлениях активно работает вражеская артиллерия
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оперативная обстановка на юге остается напряженной, но контролируемой. Разрушен детский сад, среди местных жителей ранены.

Об этом сообщают ОК "Юг" на своей странице в Facebook.

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На отдельных направлениях активно работает вражеская артиллерия, в результате чего несколько десятков зданий получили существенные разрушения и повреждения, в том числе разрушен детский сад и 7 местных жителей ранены.

"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 оккупантов, 1 РСЗО "Град", 1 самоходная гаубица "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 автомобиля. Уничтожен один наблюдательный с островов", — говорится в сообщении.

Корабельная группировка в Черном море составляет 9 кораблей. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

ОК "Юг" призывает беречь себя и не игнорировать воздушную тревогу, поскольку угроза ракетных и дроновых ударов сохраняется.

Напоминаем, что русские оккупанты вынуждены разворачивать все новые госпитали для раненых солдат. Войска врага терпят большие потери во время боев в Украине.

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