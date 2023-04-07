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Загроза ракетного удару зберігається: сили оборони про обстановку на півдні

7 квітня 2023 02:58
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На окремих напрямках активно працює ворожа артилерія
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Оперативна обстановка на півдні залишається напруженою, але контрольованою. Зруйновано дитячий садок, серед місцевих жителів є поранені.

Про це повідомляють ОК "Південь" на своїй сторінці в Facebook.

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На окремих напрямках активно працює ворожа артилерія, внаслідок чого кілька десятків будівель зазнали суттєвих руйнувань та пошкоджень, зокрема зруйновано дитячий садок та 7 місцевих жителів поранено.

"Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 окупантів, 1 РСЗВ "Град", 1 самохідну гаубицю "Мста-С", 3 безпілотних розвідники типу "Мавік-3", 2 автівки. Знищено спостережний пункт на одному з островів", — йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання в Чорному морі складає 9 кораблів. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

ОК "Південь" закликає берегти себе та не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки загроза ракетних та дронових ударів зберігається.

Нагадуємо, що російські окупанти змушені розгортати все нові госпіталі для поранених солдатів. Війська ворога зазнають великих втрат під час боїв в Україні. 

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