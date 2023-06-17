Угроза ракетного удара выросла: сколько кораблей РФ в Черном море

Военные корабли в Черном море. Фото: google

В Черном море корабельная группировка врага была переформатирована. Часть кораблей была переведена в пункты базирования, в то время как враг вывел дополнительный ракетоноситель.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"В Черном море всего 7 вражеских кораблей, в Азовском — 1. Уровень ракетной угрозы вновь повышен. Не пренебрегайте собственной безопасностью, сигналы воздушной тревоги не игнорируйте", — говорится в сообщении.

На боевое дежурство в Черном море выведены 2 надводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" может достигать 16.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров".

Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 17 июня.

Напомним, российская армия увеличивает количество ракетных подразделений на границе с Украиной. Вероятно, оккупанты попытаются обстреливать территорию Украины противокорабельными ракетами Х-35. Дальность поражения этими ракетами составляет соответственно 120 и 260 км.