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Загроза ракетного удару зросла: скільки кораблів РФ в Чорному морі

17 червня 2023 09:40
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Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару зросла: скільки кораблів РФ в Чорному морі
Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі корабельне угруповання ворога було переформатовано. Частина кораблів була переведена в пункти базування, тоді як ворог вивів додатковий ракетоносій. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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"В Чорному морі всього 7 ворожих кораблів, в Азовському 1. Рівень ракетної загрози знов підвищено. Не нехтуйте власною безпекою, сигнали повітряної тривоги не ігноруйте", — йдеться в повідомленні. 

На бойове чергування в Чорному морі виведено 2 надводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". 

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 17 червня.

Нагадаємо, російська армія збільшує кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовірно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35. Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів.

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