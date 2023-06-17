Загроза ракетного удару зросла: скільки кораблів РФ в Чорному морі

Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі корабельне угруповання ворога було переформатовано. Частина кораблів була переведена в пункти базування, тоді як ворог вивів додатковий ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"В Чорному морі всього 7 ворожих кораблів, в Азовському — 1. Рівень ракетної загрози знов підвищено. Не нехтуйте власною безпекою, сигнали повітряної тривоги не ігноруйте", — йдеться в повідомленні.

На бойове чергування в Чорному морі виведено 2 надводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 17 червня.

Нагадаємо, російська армія збільшує кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовірно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35. Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів.