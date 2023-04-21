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Угроза ударов донами-камикадзе по Одесской области остается, — Гуменюк

21 апреля 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угроза ударов по иранским дронам по Одессе сохраняется
Иранские дроны Shahed-136 готовятся к транспортировке. Фото: Iran&#39;s Military Achievements Media
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночь на 21 апреля в Одессе и области прошла спокойно, однако с сигналами воздушной тревоги, но угроза нанесения врагом ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остается актуальной. Сегодня Украина снова была атакована враждебными БПЛА.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, ночью россияне "охотились" на объекты критической и стратегической инфраструктуры.

"Если минувшие ночи они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать больше из разных регионов – с северного, северо-западного и северо-восточного направления", — подчеркнула Наталия Гуменюк.

Противодействие дронам

В течение ночи украинские защитники успешно отработали по беспилотникам, атаковавшим мирные украинские территории.

По предварительным данным, оккупанты осуществили запуск 11 дронов, 10 из которых были сбиты Силами обороны.

Напомним, что, кроме успешной работы украинской армии, оккупанты уничтожают себя сами. Так, в оккупированной Кирилловке Запорожской области разбился российский вертолет Ка-52.

За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли удары по шести районам сосредоточения российских войск. Артиллерия и ракетные войска поразили сразу пять командных пунктов россиян.

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