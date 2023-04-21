Загроза ударів іранськими дронами по Одесі зберігається

Іранські дрони Shahed-136 готуються до транспортування. Фото: Iran's Military Achievements Media

Ніч на 21 квітня в Одесі та області минула спокійно, проте з сигналами повітряної тривоги, але загроза нанесення ворогом ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишається актуальною. Сьогодні Україна знову була атакована ворожими БпЛА.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, вночі росіяни "полювали" на об’єкти критичної та стратегічної інфраструктури.

"Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи й намагаються атакувати більше з різних регіонів — з північного, північно-західного й північно-східного напрямку", — підкреслила Наталія Гуменюк.

Протидія дронам

Протягом ночі українські захисники успішно відпрацювали по безпілотниках, які атакували мирні українські території.

За попередніми даними, окупанти здійснили запуск 11 дронів, 10 із яких були збиті Силами оборони.

Нагадаємо, що, крім успішної роботи української армії, окупанти знищують себе самі. Так, в окупованій Кирилівці Запорізької області розбився російський гвинтокрил Ка-52.

Додамо, за минулу добу українські Повітряні сили завдали ударів по шести районах зосередження російських військ. Артилерія і ракетні війська уразили відразу п’ять командних пунктів росіян.