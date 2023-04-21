Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза ударів донами-камікадзе на Одещині залишається, — Гуменюк arrow

Загроза ударів донами-камікадзе на Одещині залишається, — Гуменюк

21 квітня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза ударів іранськими дронами по Одесі зберігається
Іранські дрони Shahed-136 готуються до транспортування. Фото: Iran's Military Achievements Media
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ніч на 21 квітня в Одесі та області минула спокійно, проте з сигналами повітряної тривоги, але загроза нанесення ворогом ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишається актуальною. Сьогодні Україна знову була атакована ворожими БпЛА.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, вночі росіяни "полювали" на об’єкти критичної та стратегічної інфраструктури.

"Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи й намагаються атакувати більше з різних регіонів — з північного, північно-західного й північно-східного напрямку", — підкреслила  Наталія Гуменюк.

Протидія дронам

Протягом ночі українські захисники успішно відпрацювали по безпілотниках, які атакували мирні українські території.

За попередніми даними, окупанти здійснили запуск 11 дронів, 10 із яких були збиті Силами оборони.

Нагадаємо, що, крім успішної роботи української армії, окупанти знищують себе самі. Так, в окупованій Кирилівці Запорізької області розбився російський гвинтокрил Ка-52.

Додамо, за минулу добу українські Повітряні сили завдали ударів по шести районах зосередження російських військ. Артилерія і ракетні війська уразили відразу п’ять командних пунктів росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB