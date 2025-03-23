Российские корабли в Черном море - угроза ударов "Калибрами"

Угроза удара — Россия вывела в Черное море ракетоносители
Россияне после длительного перерыва вывели на рейд в Черное море снаряженные ракетоносители. Кроме этого в Средиземном море тоже растет присутствие оккупантского флота.
Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на рейде
По состоянию на утро в Черном море находятся три российских корабля, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может достигать 12 ракет. В Азовском море вражеских кораблей пока нет.
В Средиземном море зафиксировано четыре российских корабля, три из которых могут запускать "Калибры". В целом они несут до 26 ракет, что представляет значительную угрозу для региона.
Движение по Керченскому проливу
За последние сутки через Керченский пролив прошло в интересах РФ:
- в Черное море — 1 судно, но ни одно не отправилось дальше в сторону Босфора;
- в Азовское море — 7 судов, из них 5 прибыли из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать международное морское право. Ее суда выключают системы автоматической идентификации, что противоречит Конвенции SOLAS 1974 года, которая регулирует безопасность судоходства.
Напомним, в ночь на 23 марта россияне выпустили по Украине 147 беспилотников. Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах Киева, погибли люди.
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