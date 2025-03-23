Российские корабли в Черном море - угроза ударов "Калибрами"

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне после длительного перерыва вывели на рейд в Черное море снаряженные ракетоносители. Кроме этого в Средиземном море тоже растет присутствие оккупантского флота.

Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на рейде

По состоянию на утро в Черном море находятся три российских корабля, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может достигать 12 ракет. В Азовском море вражеских кораблей пока нет.

В Средиземном море зафиксировано четыре российских корабля, три из которых могут запускать "Калибры". В целом они несут до 26 ракет, что представляет значительную угрозу для региона.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив прошло в интересах РФ:

в Черное море — 1 судно, но ни одно не отправилось дальше в сторону Босфора;

в Азовское море — 7 судов, из них 5 прибыли из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать международное морское право. Ее суда выключают системы автоматической идентификации, что противоречит Конвенции SOLAS 1974 года, которая регулирует безопасность судоходства.

Напомним, в ночь на 23 марта россияне выпустили по Украине 147 беспилотников. Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах Киева, погибли люди.