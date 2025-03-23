Російські кораблі в Чорному морі — загроза ударів "Калібрами"

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни після тривалої перерви вивели на рейд у Чорне море споряджені ракетоносії. Окрім цього у Середземному морі теж зростає присутність окупантського флоту.

Про це у неділю, 23 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на рейді

Станом на ранок в Чорному морі перебувають три російські кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Їхній сумарний залп може досягати 12 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів наразі немає.

У Середземному морі зафіксовано чотири російські кораблі, три з яких можуть запускати "Калібри". Загалом вони несуть до 26 ракет, що становить значну загрозу для регіону.

Рух Керченською протокою

За останню добу через Керченську протоку пройшло в інтересах РФ:

до Чорного моря — 1 судно, але жодне не вирушило далі у бік Босфору;

до Азовського моря — 7 суден, з них 5 прибули з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати міжнародне морське право. Її судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що суперечить Конвенції SOLAS 1974 року, яка регулює безпеку судноплавства.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня росіяни випустили по Україні 147 безпілотників. Уламки ворожих дронів впали у кількох районах Києва, загинули люди.