Угроза с Черного моря: сколько кораблей России на боевом дежурстве

Угроза с Черного моря: сколько кораблей рф на боевом дежурстве
В Черном море находится шесть вражеских кораблей, собирающих информацию о надводной ситуации. Также среди них есть ракетоноситель.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
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Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. В настоящее время это 6 кораблей, среди которых выведен утром 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр".
"Враг продолжает воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге", — говорится в сообщении.
Как отмечала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, обнаружение пусков ракет с подлодок очень усложнено для работы нашей противовоздушной обороны. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. 11 из 14 российских беспилотников были сбиты силами ПВО.
Тем временем украинская армия будет готова перейти в контрнаступление уже весной. Одна из стратегических целей состоит в том, чтобы отрезать Крым от россии.