Загроза з Чорного моря: скільки кораблів рф на бойовому чергуванні

Не слід ігнорувати тривогу

В Чорному морі перебувають шість ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію. Також серед них є ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".

"Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів. Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу", — йдеться в повідомленні.

Як зазначала речниця ОК “південь” Наталя Гуменюк, виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. 11 із 14 російських безпілотників були збиті силами ППО.

Тим часом українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.