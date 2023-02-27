Загроза з Чорного моря: скільки кораблів рф на бойовому чергуванні
В Чорному морі перебувають шість ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію. Також серед них є ракетоносій.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".
"Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів. Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу", — йдеться в повідомленні.
Як зазначала речниця ОК “південь” Наталя Гуменюк, виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. 11 із 14 російських безпілотників були збиті силами ППО.
Тим часом українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.