Угроза с моря: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

Военный корабль в море. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносителей среди них нет.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В Черном море корабельная группировка скромна по меркам тех, которые они разворачивали обычно, — это 7 кораблей. Тем временем в Азовском — 1 корабль. Они исследуют надводную обстановку и занимаются разведкой. Скорее всего, готовят следующий удар", — отметила Наталья Гуменюк.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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