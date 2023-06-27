Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Військовий корабель в морі. Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"В Чорному морі корабельне угруповання скромне за мірками тих, яких вони розгортали зазвичай, — це 7 кораблів. Тим часом в Азовському — 1 корабель. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. Скоріш за все, готують наступний удар", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують своє корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 27 червня.