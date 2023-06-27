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Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

27 червня 2023 10:26
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Анна Мурадова
Редактор
Загроза з моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Військовий корабель в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносіїв серед них немає. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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"В Чорному морі корабельне угруповання скромне за мірками тих, яких вони розгортали зазвичай, — це 7 кораблів. Тим часом в Азовському — 1 корабель. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. Скоріш за все, готують наступний удар", —  зазначила Наталя Гуменюк.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують своє корабельне угруповання. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 27 червня.

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