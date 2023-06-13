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Угроза с моря: враг готов вывести ракетоносители в любой момент

13 июня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с моря: враг готов вывести ракетоносители в любой момент
Боевой корабль в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море бурлит непогода, впрочем, это не помешало оккупантам держать на боевом дежурстве военные корабли. Кроме того, враг божий вывести и ракетоносители.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Из-за ухудшения погоды ракетоносители заведены в пункты базирования, но шторм, который сейчас на море, не настолько критический, чтобы не позволить им вернуться. Поэтому вполне вероятно, что эти маневры будут продолжаться. Мы отслеживаем ситуацию. Сейчас в Черном море пять боевых кораблей", — отметила Наталья Гуменюк.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров".

Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в Кривом Роге продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела россиянами в ночь на 13 июня. По состоянию на данный момент известно о трех погибших, 25 раненых и, вероятно, семь человек еще находятся под завалами.

Отметим, вчера, 12 июня, украинская армия провела успешные контратаки на трех направлениях фронта. Из-за успехов наших защитников россияне пытаются атаковать в ответ.

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