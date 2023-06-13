Загроза з моря: ворог готовий вивести ракетоносії будь-якої миті

Бойовий корабель в морі. Фото: google

В Чорному морі вирує негода, втім це не завадило окупантам тримати на бойовому чергуванні військові кораблі. Крім того, ворог може вивести й ракетоносії.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Через погіршення погоди ракетоносії заведені в пункти базування, але шторм, який зараз на морі, не настільки критичний, щоб не дозволити їм повернутись. Тому цілком ймовірно, що ці маневри будуть продовжуватись. Ми відстежуємо ситуацію. Наразі в Чорному морі п’ять бойових кораблів", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в Кривому Розі продовжують ліквідувати наслідки нічного обстрілу росіянами у ніч проти 13 червня. Станом на зараз відомо про трьох загиблих, 25 поранених та, ймовірно, семеро людей ще перебувають під завалами.

Зазначимо, учора, 12 червня, українська армія провела успішні контратаки на трьох напрямках фронту. Через успіхи наших захисників росіяни намагаються атакувати у відповідь.