Угроза возгорания — в Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
На завтра, 7 мая, синоптики сообщили о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров будет чрезвычайно высокой.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Пожарная опасность в Одесской области
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и будет распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Сербка;
- Раздельная;
- Сарата;
- Болград;
- Измаил.
Где объявлена пожарная опасность
По информации метеоцентра, пожарная опасность объявлена на завтра в большинстве областей Украины.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)" , — говорится в сообщении.
Правила поведения
Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.
Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
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