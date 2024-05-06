Угроза возгорания — в Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Одессе и области объявлена чрезвычайная пожарная опасность Иллюстративное фото: ГСЧС

На завтра, 7 мая, синоптики сообщили о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров будет чрезвычайно высокой.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и будет распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Сербка;

Раздельная;

Сарата;

Болград;

Измаил.

Карта пожарной опасности в Одесской области. Фото: ГМЦ Черного и Азовского морей

Где объявлена пожарная опасность

По информации метеоцентра, пожарная опасность объявлена на завтра в большинстве областей Украины.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)" , — говорится в сообщении.

Карта пожарной опасности на 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Правила поведения

Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.