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Загроза займання —  в Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

6 травня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза займання —  в Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Одесі та області оголошена надзвичайна пожежна небезпека Ілюстративне фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На завтра, 7 травня, синоптики повідомили про пожежну небезпеку  в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж буде надзвичайно високою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Сербка;
  • Роздільна;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Ізмаїл.
На Одещины пожежна небезпека на 7 травня
Мапа пожежної небезпеки на Одещині. Фото: ГМЦ Чорного та Азовського морів

Де оголошено пожежну небезпеку

За інформацією метеоцентру, пожежна небезпека оголошена на завтра у більшості областей України. 

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні. 
 

В Украъны оголошена пожежна небезпека на завтра, 7 травня
Мапа пожежної небезпеки на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Правила поведінки

Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.

Одеса
Одеська область
пожежна небезпека
синоптик
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спека

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