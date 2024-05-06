Загроза займання —  в Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Одесі та області оголошена надзвичайна пожежна небезпека Ілюстративне фото: ДСНС

На завтра, 7 травня, синоптики повідомили про пожежну небезпеку в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж буде надзвичайно високою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Сербка;

Роздільна;

Сарата;

Болград;

Ізмаїл.

Мапа пожежної небезпеки на Одещині. Фото: ГМЦ Чорного та Азовського морів

Де оголошено пожежну небезпеку

За інформацією метеоцентру, пожежна небезпека оголошена на завтра у більшості областей України.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.



Мапа пожежної небезпеки на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Правила поведінки

Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.