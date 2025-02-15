Защитник из Одесской области вернулся домой после 34 месяцев плена

Освобожденный защитник Змеиного. Фото: ГПСУ

Украинский пограничник, который почти три года провел в плену, наконец вернулся в родное Вилково. После освобождения он прошел реабилитацию и встретился с близкими, которые ждали его с первых дней плена.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Защитник Змеиного вернулся домой

Пограничники отметили, что он находился в российском плену 34 месяца. Защитник был освобожден 30 декабря 2024 года в рамках одного из обменов и прошел курс реабилитации в медицинских учреждениях Государственной пограничной службы Украины.

Парень встретился с родными. Фото: ГПСУ

Возвращение героя стало настоящим событием для его родных, друзей и коллег, которые встречали его с теплом и благодарностью.

Защитник, который вернулся из плена. Фото: ГПСУ

В ГПСУ отметили, что Украина продолжает борьбу за возвращение всех военнопленных, которые до сих пор находятся во вражеском плену. Благодаря таким героям, которые выстояли перед всеми испытаниями, наша страна идет к победе.

Напомним, Украине удалось провести очередную операцию по возвращению детей, которых российские оккупанты вывезли на свою территорию. Также удалось объединить целую семью — вернули из плена мать мальчиков. Ранее уполномоченный ВРУ по правам человека встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Стороны обменялись списками военнопленных и гражданских заложников.