Захисник з Одещини повернувся додому після 34 місяців полону

Захисник острова Зміїний повернувся додому після полону — фото
Український прикордонник, який майже три роки провів у полоні, нарешті повернувся до рідного Вилкового. Після звільнення він пройшов реабілітацію та зустрівся з близькими, які чекали на нього з перших днів полону.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Захисник Зміїного повернувся додому
Прикордонники зазначили, що він перебував у російському полоні 34 місяці. Захисник був звільнений 30 грудня 2024 року в межах одного з обмінів і пройшов курс реабілітації в медичних установах Державної прикордонної служби України.
Повернення героя стало справжньою подією для його рідних, друзів та колег, які зустрічали його з теплом і вдячністю.
У ДПСУ зазначили, що Україна продовжує боротьбу за повернення всіх військовополонених, які досі перебувають у ворожому полоні. Завдяки таким героям, які вистояли перед усіма випробуваннями, наша країна йде до перемоги.
Нагадаємо, Україні вдалось провести чергову операцію з повернення дітей, який російські окупанти вивезли на свою територію. Також вдалось об'єднати цілу родину — повернули з полону матір хлопчиків. Раніше уповноважений ВРУ з прав людини зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялись списками військовополонених та цивільних заручників.
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