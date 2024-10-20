Ветеран войны сделал предложение возле Одесского оперного театра

Защитник признался возлюбленной возле Одесского оперного театра
В самом центре Одессы, возле национального академического театра оперы и балета, ветеран войны совершил романтическое признание своей девушке. Парень, стоя на протезе, сделать любимой предложение.
Видео предложения в центре Одессы опубликовал Центр протезно-ортопедической помощи "Теллус" в социальной сети TikTok.
Предложение руки и сердца в центре Одессы
Событие произошло на пешеходном переходе перед театром. Парень стал на одно колено и под аплодисменты прохожих сделал предложение любимой. В Центре протезно-ортопедической помощи сообщили, что мужчина недавно получил электронный коленный узел ALLUX.
Напомним, народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что возвращающиеся с войны ветераны получают мизерные пенсии. Также оператор информационного агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей вышел из комы и стал говорить. Он был ранен во время обстрела отеля в Краматорске 25 августа.
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