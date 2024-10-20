Ветеран війни освідчився біля Одеського оперного театру

Хлопець освідчується дівчині. Фото: скриншот

У самому центрі Одеси, біля національного академічного театру опери та балету, ветеран війни зробив романтичне освідчення своїй дівчині. Хлопець, стояти на протезі, зробив коханій пропозицію.

Відео пропозиції в центрі Одеси опублікував Центр протезно-ортопедичної допомоги "Теллус" в соціальній мережі TikTok.

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Подія відбулася на пішохідному переході перед самісіньким театром. Хлопець, став на одне коліно і під оплески перехожих зробив пропозицію коханій. У Центрі протезно-ортопедичної допомоги повідомили, що чоловік безоплатно нещодавно отримав електронний колінний вузол ALLUX.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Констанкевич заявила, що ветерани, які повертаються з війни, отримують мізерні пенсії. Також оператор інформаційного агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей вийшов із коми та почав говорити. Він був поранений під час російського обстрілу готелю в Краматорську 25 серпня.