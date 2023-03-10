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Защитники Донбасса получили авто из Одессы

10 марта 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На машине уже выполняют боевые задания
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Защитники Украины продолжают бороться с оккупантами на фронте, отстаивая территориальную целостность страны. Для выполнения боевых задач воины получили новый автомобиль.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

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На одном из самых горячих направлений борются воины из 117-й отдельной бригады территориальной обороны, 151 батальона минометной батареи, воинской части А7317. Они смело защищают родную Украину. Подразделение выполняет боевые задания, требующие быстрого передвижения по фронтовой зоне. Именно этим мужественным воинам был передан автомобиль.

"Без лишних слов. Это наша обязанность, тех, кто остается в тылу. Это очень символично — от службы автодорог приобрести само авто. На самом деле это мелочь, потому что человеческие жизни, которыми они рискуют ради нас каждый день — бесценны", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.

Украинцы тоже пытаются собирать деньги для нашей победы. Также победитель "Лиги Смеха" в составе команды "Прозрачный гонщик" Марк Куцевалов поделился успехами своего благотворительного похода в Говерлу, где ему удалось собрать почти 3 миллиона гривен. Собранные средства он передал Фонду Сергея Притулы, который приобрел три кареты скорой помощи для военных.

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