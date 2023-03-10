Захисники Донеччини отримали авто з Одеси

На машині вже виконують бойові завдання

Захисники України продовжують боротися з окупантами на фронті, відстоюючи територіальну цілісність країни.Для виконання бойових завдань воїни отримали новенький автомобіль.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

На одному з найгарячіших напрямків, борються воїни зі 117-ої окремої бригади територіальної оборони, 151 батальйону мінометної батареї, військової частини А7317. Вони відважно боронять рідну Україну. Підрозділ виконує бойові завдання, що потребують швидкого пересування по фронтовій зоні. Саме цим мужнім воїнам було передано автомобіль.

"Без зайвих слів. Це наш обов'язок, тих, хто залишається в тилу. Це дуже символічно — від служби автодоріг придбати саме авто. Насправді це дрібниця, бо людські життя, якими вони ризикують заради нас щодня — безцінні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.

Українці теж намагаються збирати гроші для нашої перемоги.Також переможець "Ліги Сміху" у складі команди "Прозорий гонщик" Марк Куцевалов поділився успіхами свого благодійного походу до Говерли, де йому вдалось зібрати майже 3 мільйони гривень. Зібрані кошти він передав у Фонд Сергія Притули, який придбав три карети швидкої допомоги для військових.