Защитники Украины получили поддержку от футболистов одесского "Черноморца"

Футболисты "Черноморца". Фото: Одесса.Официально

Во время визита в одно из медицинских учреждений в Одессе футболисты ФК "Черноморец" с главным тренером Романом Григорчуком посетили проходящих реабилитацию военнослужащих. Спортсмены передали бойцам подарки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Поддержка от футболистов

Во время посещения военных команда передала подписанный мяч и символику команды в подарок. Эти подарки станут в память военным о посещении и поддержке футболистов.

"В свою очередь, военнослужащие подписали и передали футболистам флаг Украины, чтобы мужество и несгибаемость наших защитников вдохновляла ФК "Черноморец" к новым победам", — говорится в сообщении.

Футболисты подписывают флаг Украины. Фото: Одесса.Официально

Отметим, что с начала 2023 года "Черноморец" сыграл 4 матча в рамках чемпионата Украины по футболу. Команда одержала по 2 победы и ничьи. Следующая игра состоится уже завтра, 9 апреля на выезде с Александрией.

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