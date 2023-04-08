Захисники України отримали підтримку від футболістів одеського "Чорноморця"

Футболісти "Чорноморця". Фото: Одеса.Офіційно

Під час візиту до одного з медичних закладів у Одесі, футболісти ФК "Чорноморець" з головним тренером Романом Григорчуком відвідали військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Спортсмени передали бійцям подарунки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Підтримка від футболістів

Під час відвідин військових, команда передала підписаний м'яч та символіку команди як подарунок. Ці подарунки стануть на згадку військовим про відвідування та підтримку футболістів.

"Своєю чергою, військовослужбовці підписали та передали футболістам прапор України, щоб мужність та незламність наших захисників надихала ФК "Чорноморець" до нових перемог", — йдеться в повідомленні.

Футболісти підписують прапор України. Фото: Одеса.Офіційно

Зазначимо, що від початку 2023 року "Чорноморець" зіграв 4 матчі у рамках чемпіонату України з футболу. Команда здобула по 2 перемоги та нічиї. Наступна гра відбудеться вже завтра, 9 квітня на виїзді з “Олександрією”.

Українська Прем’єр-ліга продовжує дивувати своїх прихильників. В неділю в 19-му турі УПЛ донецький "Шахтар" не зумів перемогти "Чорноморець" в Одесі, "Дніпро-1" та "Динамо" досягли успіху на виїзді, а "Зоря" розтрощили на своєму полі "Рух". Підсумки матчів неділі в УПЛ, а також відео огляди в матеріалі Новини.LIVE.