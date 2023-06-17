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Защита 20 раз срывала заседание дела одесского "короля контрабанды" Альперина

17 июня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Защита 20 раз срывала заседание дела одесского "короля контрабанды" Альперина
Вадим Альперин. Фото: Центр противодействия коррупции
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дело против известного одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина и его подельников не двигается уже в течение 10 месяцев. Последнее заседание, которое должно было состояться вчера, было отменено из-за неявки адвоката обвиняемого Искольда.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Однако, когда суд выдвинул вопрос об отсутствии адвоката, Искольд заявил, что его защитник занят неотложными следственными действиями и просил отложить слушания.

Председательствующий судья Кравчук напомнил собравшимся, что дело стоит на месте в течение 10 месяцев, а сторона защиты уже 20 раз срывала заседание. Это определенно нарушает принципы эффективного производства.

Судьи приняли решение обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с целью привлечения защитника к ответственности. Кроме того, было определено, что заседания по делу будут проводиться еженедельно во вторник.

Больше о деле "короля контрабанды"

Отметим, что в ноябре 2019 года стало известно, что во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин — он причастен к схеме с растаможкой импортированных товаров по сниженным ценам.

От реализации этой схемы государство понесло более 77 млн грн убытков. Бизнесмен импортировал товар в огромных количествах, преимущественно из Китая. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в задержании самого Альперина.

Напомним, Верховный суд Украины лишил украинского гражданства одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина. Впоследствии оказалось, что адвокат скрывал от следствия его гражданство.

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