Захист 20 разів зривав засідання справи одеського "короля контрабанди" Альперіна

Вадим Альперін. Фото: Центр протидії корупції

Справа проти відомого одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна та його спільників не рухається вже протягом 10 місяців. Останнє засідання, яке повинно було відбутися вчора, було скасовано через неявку адвоката обвинуваченого Іскольда.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Однак, коли суд висунув питання щодо відсутності адвоката, Іскольд заявив, що його захисник наразі зайнятий невідкладними слідчими діями і просив відкласти слухання.

Головуючий суддя Кравчук нагадав присутнім, що справа стоїть на місці протягом 10 місяців, а сторона захисту вже 20 разів зривала засідання. Це, безперечно, порушує принципи ефективного провадження.

Судді прийняли рішення звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з метою притягнення захисника до відповідальності. Крім того, було визначено, що засідання у справі будуть проводитися щотижня у вівторок.

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Відзначимо, у листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми із розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами.

Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Нагадаємо, Верховий суд України позбавив українського громадянства одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Згодом виявилося, що адвокат приховував від слідства його справжнє громадянство.