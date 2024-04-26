Защита Черного моря усиливается — Украине передали еще два патрульных катера

Эстония передала Украине патрульные катера. Фото: Минобороны Эстонии

Эстония передала для Украины два патрульных катера для защиты акватории Черного моря. Такая помощь стала возможной при помощи Дании, которая координировала передачу катеров.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

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Эстония не перестает поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Так, страна-партнерша предала патрульные катера и заверила, что помощь будет продолжаться, чтобы остановить агрессию со стороны РФ.

"Вот мы снова! Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь помогает Украине обезопасить жизненно важные морские линии и оградить свои воды от агрессии России", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение Министерства обороны Эстонии. Фото: скриншот

Помощь Украине от Эстонии

В начале апреля стало известно, что Эстония обнаружила снаряды для Украины на несколько миллиардов евро. Об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур. Учитывая цены на снаряды, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Это половина необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца текущего года.

Также мы писали, что посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.