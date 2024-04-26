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Захист Чорного моря посилюється — Україні передали ще два патрульні катери

26 квітня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Захист Чорного моря посилюється — Україні передали ще два патрульні катери
Естонія передала Україні патрульні катери. Фото: Міноборони Естонії
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Естонія передала для України два патрульні катери для захисту акваторії Чорного моря. Така допомога стала можлива за допомоги Данії, яка координувала передачу катерів. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

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Естонія не припиняє підтримувати Україну у спротиву російської агресії.  Так, країна-партнерка предала патрульні катери та запевнила, що допомога буде продовжуватися, аби зупинити агресію з боку РФ.

"Ось ми знову! Естонія передала в Україну два патрульні катери в координації з союзником Данією. Така допомога допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські лінії та захистити свої води від агресії Росії", — йдеться у повідомленні відомства. 
 

Естонія передала катери для України
Допис Міністерства оборони Естонії. Фото: скриншот

Допомога Україні від Естонії 

На початку квітня стало відомо, що Естонія знайшла снаряди для України на кілька мільярдів євро. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Ханно Певкур. Враховуючи ціни на снаряди може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Це половина від необхідної кількості для Збройних сил України до кінця поточного року.

Також ми писали, що посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію.

Одеса
розвідка
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