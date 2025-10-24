Видео
Україна
Захват земли на Одесчине — 1,5 га побережья вернули государству

Захват земли на Одесчине — 1,5 га побережья вернули государству

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:59
обновлено: 16:26
Прокуратура вернула Одесской области земли у моря на 15 миллионов
Участок, который захватила жительница Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

На побережье Черного моря незаконно провели отчуждение участков рекреационного назначения. Местная жительница "захватила" более 1,5 га земли. Однако правоохранители смогли наказать злоумышленников и вернуть земли государству.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Возвращение земли

Прокуратура добилась возвращения 16 земельных участков площадью 1,54 гектара, расположенных на побережье Черного моря. Их ориентировочная стоимость составляет около 15 миллионов гривен. Как выяснилось, местная жительница без законных оснований оформила на себя право собственности на прибрежные земли, обратившись к госрегистратору с документами, которые не подтверждали ее право. Впоследствии эти участки она внесла в уставный фонд частного предприятия, чтобы усложнить их возвращение.

Что решил суд

Черноморская окружная прокуратура обратилась в хозяйственный суд с требованием истребовать земли в собственность громады. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Сейчас право собственности на участки уже зарегистрировано за Дальницким сельским советом и земли вернули во владение общины.

Напомним, мы сообщали о том, сколько земли могут получить УБД от государства. Также мы писали о том, какой забор законно можно возвести на собственном участке.

Одесса земля Черное море Одесская область прокуратура Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
