Прокуратура повернула Одещині землі біля моря на 15 мільйонів

Ділянка, яку захопила жителька Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

На узбережжі Чорного моря незаконно відчужили ділянки рекреаційного призначення. Місцева жителька "загарбала" понад 1,5 га землі. Однак правоохоронці змогли покарати змовників та повернути землі державі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Повернення землі

Прокуратура домоглася повернення 16 земельних ділянок площею 1,54 гектара, розташованих на узбережжі Чорного моря. Їхня орієнтовна вартість становить близько 15 мільйонів гривень. Як з’ясувалось, місцева мешканка без законних підстав оформила на себе право власності на прибережні землі, звернувшись до держреєстратора з документами, що не підтверджували її право. Згодом ці ділянки вона внесла до статутного фонду приватного підприємства, щоб ускладнити їх повернення.

Що вирішив суд

Чорноморська окружна прокуратура звернулася до господарського суду з вимогою витребувати землі у власність громади. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі. Наразі право власності на ділянки вже зареєстровано за Дальницькою сільською радою і землі повернули у володіння громади.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки землі можуть отримати УБД від держави. Також ми писали про те, який паркан законно можна звести на власній ділянці.