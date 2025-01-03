Может ли закончиться война в Украине в 2025 году — что думают о победе в Одессе

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже три года Украина отстаивает право на свободу и независимость. Но сегодня украинцы больше ждут завершения войны. Большая надежда возлагается на США, чьи решения могут оказать существенное влияние на ход боевых действий и условия мира. С поддержкой международных партнеров есть шанс не только окончить российское вторжение, но и построить новое будущее. Однако вопрос остается открытым: при каких условиях возможно прекращение огня?

Возможно ли окончание войны в 2025 году и на каких условиях? Этот вопрос журналисты Новини.LIVE задали одесситам.

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Окончание войны

Большинство одесситов надеются, что именно в этом году Украина получит долгожданный мир. Однако, даже в столь важной надежде, они осторожны с прогнозами, шутя, что таким образом можно случайно "сглазить" счастье. Именно об этом и говорит Наталья, уверенная, что подобные решения должна принимать власть.

"Мы все очень этого ждем. И одесситы, и большинство украинцев. Не знаю, когда может закончиться эта война. Очень надеюсь, что в этом году. Но не осмелюсь сказать, как именно это власть должна решать", — рассказывает Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE

Со своей стороны у одесситки Наны большие надежды и ожидания на этот год. Однако девушка не забывает, что войну выиграют не мечты, а военные. И в них нужно верить еще больше.

"Хочется верить по крайней мере в какую-то заморозку конфликта. Но мы должны верить в лучшее и наших ребят, потому что если не верить, то нет смысла вообще жить. Возможно, политики придут к какому-то консенсусу. Возможно отдадим территории, но самое главное — это люди. Поэтому мы постепенно будем как-то поднимать страну", — делится Нана.

Одесситка Нана. Фото: Новини.LIVE

Также в заключение войны очень надеется и Виктория. Но женщина уверена, что это не зависит только от желания человека, а от военных и решения политиков.

"Конечно, есть на это надежда. А там уже как политики решат. К сожалению, от нас это не зависит. Но я считаю, что еще пару лет будет продолжаться война", — добавляет Виктория.

Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE

Победа Украины

В Одессе есть те, кто категорически отвергает любое мнение о переговорах с агрессором, и это вполне понятно. Ведь их близкие сейчас на передовой борются за нашу свободу. Одна из таких — одесситка Юлия, ее муж защищает Украину на Покровском направлении. Женщина не только уверена в победе, но и верит, что добиться ее поможет Дональд Трамп.

"Дай Бог, чтобы она закончилась. Мой муж сейчас на "нуле" и с ним связи уже сутки нет. Я его очень жду и жду окончания войны. Я очень верю в Трампа и верю, что он поставит Путина на колени", — подчеркивает Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE

Война не закончится

Некоторые люди считают, что завершение войны в этом году маловероятно. В частности, одесситка Надежда уверена, что мир нужно искать по дипломатическому пути. По ее мнению, нынешняя ситуация — это лишь пустая трата ресурсов и помощи от партнеров, которые можно было бы использовать гораздо эффективнее для достижения настоящего мира.

"Я совсем не верю. Поскольку сколько будут нас спонсировать и не будут следить, куда идут эти средства, столько она и будет продолжаться. И вообще война закончится сразу, как политики сядут за стол переговоров. Возможно, даже в этом месяце", — заключает Надежда.

Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE

Сегодня у всех украинцев одно общее, самое заветное желание — победить в жестокой войне, которую начала Россия. Но победа зависит от нашего общего вклада, и только когда каждый внесет свой вклад, она действительно может стать реальностью уже в этом году.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает усиливать свои отношения с НАТО, что способствует лучшей координации в оказании военной помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас тяжелая ситуация на фронте именно на востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.